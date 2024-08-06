كشف المحلل السياسي أليكسي موخين، في لقاء عبر التلفزيون الروسي الرسمي، عن اعتقاده بأن أوكرانيا، تلقت أسلحة نووية تكتيكية من الغرب.

وذكرت مجلة "نيوزويك"، أن ترجيح موخين وهو رئيس "مركز المعلومات السياسية" البحثي المؤيد للكرملين، "غير مثبت ولا دليل عليه".

وقال في حواره على قناة "روسيا-1" إنه يعتقد أن "تسليم مقاتلات (F-16) إلى أوكرانيا، والتي ضغط زيلينسكي من أجلها منذ فترة طويلة، يشير إلى أن الأسلحة النووية التكتيكية قد تم تسليمها بالفعل إلى كييف".

وأضاف: "أولاً وقبل كل شيء، طائرات (F-16) موجودة بالفعل وأنا متأكد من أن الأسلحة النووية التكتيكية موجودة بالفعل. ولسوء الحظ، تُظهر الممارسة أنه عندما يعلنون عن شيء ما، فإن ذلك يكون قد حدث قبل عدة أشهر"، وفق ما نقلته المجلة عن موقع Agentstvo الاستقصائي.

وأصبحت أوكرانيا خالية من الأسلحة النووية منذ أن تخلت عن ترسانتها النووية مقابل ضمانات أمنية من روسيا والولايات المتحدة كجزء من مذكرة بودابست.

في المقابل، اختلف قسطنطين زاتولين، وهو عضو في حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، والذي كان ضيفاً على الحوار، مع موخين.

وقال: "تحدثنا سابقاً أننا سنتعامل مع مقاتلات (F-16) على أنه تهديد نووي، ولكن أنا متأكد من أنهم لم يتجاوزوا عتبة توفير الأسلحة النووية التكتيكية".

وكان الكرملين قد تعهد بإسقاط الطائرات المقاتلة من طراز (F-16) التي زود الغرب بها أوكرانيا، وأكد في الوقت ذاته أنه لا يعتقد أن هذه الطائرات ستقلب دفة الحرب في البلاد.

تدريبات نووية

في الوقت نفسه، تجري روسيا تدريبات على الأسلحة النووية منذ أسابيع، وتقول إنها تفعل ذلك بسبب التصريحات والتهديدات الاستفزازية من الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 31 يوليو أنها بدأت المرحلة الثالثة من مناوراتها على الأسلحة النووية التكتيكية، والتي بدأت في مايو/أيار.

وشملت المرحلة الأولى "الاختبار العملي لإعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية" في المنطقة العسكرية الجنوبية في البلاد، وبدأت المرحلة الثانية في يونيو إلى جانب القوات البيلاروسية.

وقالت الوزارة إن المرحلة الثالثة من المناورات تشمل المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى في روسيا، وتهدف إلى "إعداد وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية".