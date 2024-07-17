"انعدام الثقة".. برلين تكشف سبب وقف التعاون العسكري مع النيجر

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة إلى أبيدجان أنّه "من غير الممكن" لبلادها أن تواصل التعاون العسكري مع النيجر بسبب انعدام "الثقة" في النظام العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية، وفق فرانس برس.

وفي 6 تمّوز/يوليو أعلنت ألمانيا أنّها ستتوقف عن تشغيل قاعدة النقل الجوي التابعة لها في النيجر وستسحب جنودها من هذا البلد وستنهي تعاونها العسكري معه بحلول 31 آب/أغسطس.

وخلال زيارة إلى ساحل العاج، قالت بيربوك "لم يكن ممكناً الاستمرار لأنّ الثقة التي كانت موجودة من قبل لم تعد موجودة".

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وأضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا أنّه "في الوقت نفسه، لم نوقف المساعدات الإنسانية لأنّ شعب النيجر ليس مسؤولاً عمّا يحدث".

ويحكم النيجر نظام عسكري تولّى السلطة إثر انقلاب في 26 تموز/يوليو 2023 أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم المحتجز منذ ذلك الحين.

وأدار النظام الحاكم في النيجر ظهره للقوى الغربية وتقرّب بشكل خاص من روسيا.

وفي نهاية أيار/مايو، اتّفقت ألمانيا والنيجر على مواصلة تشغيل قاعدة نيامي حتى 31 أغسطس/آب، لكن المفاوضات لتمديد عقد الإيجار هذا باءت بالفشل.

وقررت ألمانيا سحب قواتها بعدما تبيّن لها أنّ عسكرييها المتمركزين في النيجر لم يعد بإمكانهم الاستفادة من أيّ حصانة ضد إجراءات قانونية محتملة.

ويتمركز في النيجر اليوم حوالى 40 عسكرياً ألمانياً.

وسبق للنظام العسكري الحاكم في النيجر أن طلب من فرنسا سحب جنودها من هذا البلد، في خطوة نفّذتها باريس في نهاية 2023 على أن تتبعها واشنطن بحلول أيلول/سبتمبر.