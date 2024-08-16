أصبحت بايتونغتارن شيناواترا أصغر من يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تايلاند منذ اعتمدت نظاما ملكيا دستوريا، بحسب "فرانس برس".

وبايتونغتارن، التي انتخبها المشرعون التايلانديون، الجمعة، لتولي المنصب، هي ابنة الملياردير تاكسين شيناواترا، وتبلغ 37 عاما، ما يجعلها ثالث شخصية من هذه العائلة النافذة في تايلاند توليا للمنصب.

وكان والد بايتونغتارن شيناواترا وعمتها قد توليا رئاسة الوزراء في السابق. وقد أصبحت ثاني امرأة تتولى هذا المنصب بعد عمتها.

وفي أول تصريح لها بعد انتخابها أكدت بايتونغتارن الجمعة أنها "تتشرف وسعيدة" باختيارها.

وقالت "آمل حقا أن أتمكن من جعل الناس يشعرون بالثقة. آمل في تحسين نوعية حياة الناس وتمكين جميع التايلانديين".

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وجاء تصويت المشرعين بعدما أقالت المحكمة الدستورية رئيس الوزراء سريتا تافيسين لانتهاكه القواعد بتعيينه وزيرا في حكومته سبق أن أدين جنائيا.

وكانت إقالة سريتا الأربعاء هي الجولة الأخيرة في المعركة المتواصلة بين الجيش الموالي للملكية، وأحزاب شعبوية مرتبطة بوالد بايتونغتارن قطب الاتصالات والمالك السابق لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

عملت بايتونغتارن في إدارة سلسلة الفنادق التابعة لمجموعة الأعمال العائلية، قبل دخول معترك السياسة أواخر 2022. وكان لها حضور شبه متواصل في حملة الانتخابات العامة العام الماضي.

وبايتونغتارن المعروفة في تايلاند باسم أنغ إنغ، هي أصغر أبناء تاكسين، ونشأت في بانكوك ودرست إدارة الفنادق في بريطانيا، ثم تزوجت من طيار، ولدى الزوجين طفلان.