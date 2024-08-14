عرض فريق الأمن القومي الأمريكي، الأربعاء، إحاطة حول "التطورات في الشرق الأوسط" للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن الرئيس ونائبته تمت إحاطتهما في غرفة العمليات في البيت الأبيض حول "الجهود العسكرية الأمريكية لدعم الدفاع عن إسرائيل".

واطلع بايدن وهاريس كذلك على "الجهود الدبلوماسية المستمرة لخفض التوتر الإقليمي" والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

تأتي تلك الإحاطة الأمنية للرئيس ونائبته، المرشحة لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة، في نوفمبر، في خضم مخاوف كبرى من ضربة انتقامية إيرانية ضد إسرائيل، وفق "رويترز".