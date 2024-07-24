وصف دونالد ترامب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الأربعاء بأنها "يسارية متطرفة معتوهة"، وذلك في أول تجمّع انتخابي له منذ أن أعلن سيّد البيت الأبيض انسحابه من السباق الرئاسي ودعمه ترشيح نائبته.

وحذّر ترامب، مرشّح الحزب الجمهوري للرئاسة، من أن هاريس "يسارية متطرفة معتوهة ستدمّر بلادنا"، واصفا إياها بأنها "قوة الدفع الليبرالية المتطرفة التي تقف وراء كل كوارث بايدن"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

تؤيد "قتل الأطفال"

واتهم ترامب مُنافسته الديمقراطية المحتملة، كامالا هاريس، بأنها تؤيد "قتل الأطفال" من خلال برنامجها المتعلّق بالإجهاض.

وقال في التجمع الانتخابي بولاية كارولاينا الشمالية "إنها تريد عمليات إجهاض في الشهر الثامن والتاسع من الحمل... وحتى ما بعد الولادة"، متهما إياها بالرغبة في "قتل الأطفال".