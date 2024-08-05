ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن الولايات المتحدة تبعث برسائل عبر اتصالاتها الدبلوماسية تطالب فيها بعض الدول بإبلاغ إيران بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث اليوم الإثنين إلى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي فيما يتعلق بالتوتر في الشرق الأوسط.

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ولم يذكر ميلر ما إذا كانت رسائل واشنطن قد وصلت إلى إيران أم لا، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

ويرتفع حجم المخاوف من التصعيد في المنطقة، بعد تعهد إيران وحزب الله اللبناني بالرد القاسي على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عقر دار طهران، واغتيال القيادي فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.