قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، فجر اليوم الخميس، إنه انسحب من السباق الرئاسي باسم "الدفاع عن الديمقراطية"، خلال خطاب ألقاه من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض للشعب الأمريكي، للحديث عن سبب انسحابه من السباق الانتخابي، وما يعتزم التركيز عليه خلال فترة حكمه المتبقية.

وقت تمرير الشعلة

وأشار بايدن في كلمته التي نقلتها "رويترز"، إلى أن الوقت قد حان "لتمرير الشعلة إلى جيل جديد" مضيفا "الأمر العظيم في أمريكا ماثِل هنا، الملوك والدكتاتوريون لا يحكمون. الشعب هو الذي يحكم. التاريخ بين أيديكم. السلطة بين أيديكم. صورة أمريكا بين أيديكم".

وهذه أولى التصريحات العامة المطولة له منذ أن خضع لضغوط من الديمقراطيين، وأعلن على إثرها يوم الأحد عبر وسائل التواصل أنه قرر عدم الترشح لإعادة انتخابه في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وكان بايدن انسحب من الانتخابات إثر ضغوط مارسها الديمقراطيون بعد أدائه السيئ في المناظرة مع الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في يونيو/ حزيران الماضي.

وأعلن بايدن تأييده لترشيح نائبته كامالا هاريس لمواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.