قدمت أحدث مستندات إقرار الذمة المالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي صدرت الخميس نظرة على الشؤون المالية للمرشح الرئاسي الجمهوري وممتلكاته التجارية والتزاماته المالية.

وكشفت المستندات التي جاءت بأكثر من 250 صفحة، أنه حقق ملايين الدولارات من صفقات شركاته وعائدات الكتب مستفيدًا من شهرته، إلى جانب غرامات قضائية ضده صدرت في نيويورك.

وفي تحليل نشرته شبكة (سي إن إن) للمستندات، ظهرت تفاصيل عن كيفية احتفاظ الرئيس بثروته، بدءًا من ملايين الدولارات من العملات المشفرة إلى الاستثمار بمبالغ ضخمة في سبائك الذهب.

وخالف ترامب باستمرار التقاليد بين المرشحين بإصدار إقراراته الضريبية للجمهور. وتُقدم تقارير الإفصاح المالي صورة غير كاملة؛ لأن مقدمي الإقرارات مطالبون فقط بالإفصاح عن الدخل والأصول.

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التزامات قضائية

وتتضمن الإفصاحات المالية التزامات تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار مستحقة لكل من إي. جين كارول والمدعي العام في نيويورك. وتوصف الالتزامات بأنها "دعاوى قضائية معلقة في انتظار الاستئناف، ومقيدة بكفالة".

وأمر قاض في نيويورك ترامب بدفع 454 مليون دولار في قضية احتيال مدنية في فبراير/شباط، بينما منحت هيئة محلفين فيدرالية كارول 83.3 مليون دولار كتعويضات عن قضية تشهير في يناير/كانون الثاني. وقد دفع ترامب سندات لكلا الحكمين بينما يستأنف القرارات.