أكد الجيش الأوكراني اليوم الأحد أن روسيا أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل مستهدفة شمال وشرق أوكرانيا، وفق "رويترز".

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان عبر تطبيق "تيليغرام" إنّ أنظمة الدفاع الجوي "دمرت معظم الأسلحة الروسية قبل أن تصل إلى أهدافها".

وأوضح البيان أن الهجمات استهدفت مناطق على الخطوط الأمامية في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك، مشيرًا إلى أنّ "أغلب الصواريخ لم تصل إلى أهدافها"، ولم يحدد سلاح الجو الأوكراني عدد الصواريخ التي دُمِّرَت.

وقال إن روسيا أطلقت 9 طائرات مسيرة، وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت منها 8 طائرات فوق منطقة ميكولايف.

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وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا عبر تيليغرام أن سبعة أصيبوا في الهجمات الروسية، بينهم طفل عمره أربعة أعوام.

وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف، إيهور تيريخوف، إن خط أنابيب لنقل الغاز في المدينة تضرر، كما أسفرت الهجمات عن تدمير منزلين على الأقل وتضرر 10 منازل أخرى.

ولم يتسن لـ "رويترز" التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل، فيما لم يصدر تعليق بعد من روسيا.

وفي وقت سابق أمس أعلنت روسيا حالة الطوارئ في جزء من منطقة فورونيج المتاخمة للحدود مع أوكرانيا بعد هجوم بالطائرات المسيرة الليلة قبل الماضية.

وقال حاكم المنطقة إن القوات الروسية اعترضت 5 طائرات مسيرة أوكرانية وأن تساقط حطامها أدى لاندلاع نيران تسببت في انفجار مواد ناسفة.