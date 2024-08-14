ذهب تقرير لمجلة "تايم" إلى أن الحرب في أوكرانيا كشفت عن نهج ثوري جديد في الحروب غير الأسلحة التقليدية، لا يمكن للولايات المتحدة تجاهله، عنوانه قوة "الدرونز".

ومع اقتراب العالم من نقاط اشتعال محتملة، مثل هجوم روسي على أراضي "الناتو"، أو حصار صيني لتايوان، يبدو الاعتماد على الإستراتيجيات العسكرية التقليدية غير كاف، كما أن الحل النووي التكتيكي الذي استُخدم خلال الحرب الباردة يبدو الآن قديمًا وخطيرًا، وفق المجلة.

ومع ذلك، فإن النجاح غير المتوقع لأوكرانيا في صد القوات الروسية باستخدام مجموعة هائلة من الطائرات المسيرة يكشف عن أبرز ملامح حروب المستقبل.

وقد يؤدي الوضع المتوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى اندلاع حرب حول تايوان.

وتعززت هذه المخاوف بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة في العام 2022، التي زادت من حدة التوترات بين البلدين.

وتستعد الولايات المتحدة لسيناريوهات قد تحدث في أي لحظة، خاصة أن هناك بقعًا أخرى من العالم تشهد توترًا وجبهات عسكرية، وهو ما يرفع من مستويات القلق الدولي في بحر الصين الجنوبي.

وفي أبريل/ نيسان قال أكبر مسؤول عسكري ألماني، إن روسيا قد تكون مستعدة عسكريًّا لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي خلال خمس إلى ثماني سنوات إذا اختارت ذلك، بمجرد إعادة بناء قواتها المتضررة من تأثير حرب أوكرانيا.

وتضيف المجلة، أن غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 أثار أعمق أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية العام 1962.

"الدرونز" سلاح أوكرانيا الضارب

وتنقل المجلة عن الكاتبين، لورينز ماير، رئيس مؤسسة DroneCode ويحمل درجة الدكتوراه في هندسة الطائرات المسيّرة، ونيال فيرغسون، زميل بارز في جامعتي ستانفورد وهارفارد، قولهما إنه عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، لم يكن بإمكان أحد التنبؤ بحجم المقاومة التي ستبديها أوكرانيا.

ورغم ذلك، لم تقم أوكرانيا فقط بصد الهجوم الأولي، بل تمكنت أيضًا من الحفاظ على دفاعها ضد ما كان يُعد في السابق ثاني أقوى جيش في العالم.

وكان أحد العوامل الأساسية في هذا النجاح هو استخدام أوكرانيا الرائد للطائرات المسيرة، ما أدى إلى تشكيل فرع عسكري جديد أطلق عليه "قوات الأنظمة غير المأهولة في أوكرانيا".

ويمثل هذا الابتكار، وفق المجلة، تحولًا كبيرًا يشبه إلى حد كبير إنشاء سلاح الجو الملكي البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى، الذي غيّر مسار الحرب الجوية.

وغيّر نشر أوكرانيا للطائرات المسيرة على أرض المعركة بشكل جذري، إذ لم تقم هذه الطائرات بصد الهجمات الآلية المدرعة الكبيرة فحسب، بل شلّت أيضًا القدرات البحرية الروسية، بما في ذلك أسطول البحر الأسود.

ويشير الكاتبان إلى أن استخدام كييف الإستراتيجي لأسراب الطائرات المسيّرة سمح أيضًا بشن هجمات مفاجئة في عمق الأراضي الروسية، ما يثبت فاعلية الأنظمة غير المأهولة في الحروب الحديثة.

ترسانة قليلة للناتو

وفي المقابل تشير مجلة "تايم" إلى أن حلف الناتو والولايات المتحدة يمتلكان حاليًّا ترسانة طائرات مسيّرة قليلة نسبيًّا، لذا فإن التغيير يلوح في الأفق.

ويشير التحليل إلى إستراتيجية "مشهد الجحيم" للقيادة الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، التي تهدف إلى ملء المياه المحيطة بتايوان بعشرات الآلاف من السفن والطائرات غير المأهولة للتصدي لأي هجوم صيني محتمل.

وبالمثل، فإن مبادرة "النسخ المتماثل" التي أطلقتها وزارة الدفاع الأمريكية تهدف إلى تأسيس قاعدة تصنيع قوية قادرة على إنتاج الطائرات المسيرة على نطاق واسع.

لكن هذه المبادرات تمثل فقط البداية، وفق المجلة، فتجربة أوكرانيا تظهر أن الطائرات المسيرة تقدم رادعًا حقيقيًّا للقوات البرية والبحرية على حد سواء.

وعلى عكس الأسلحة النووية، فإن الطائرات المسيرة لا تنتج تداعيات كارثية، لكنها يمكن أن توفر رادعًا تكتيكيًّا مماثلًا، كما يعتقد مايرز وفيرغسون.

ومع ملايين الطائرات المسيّرة، يمكن لدولة ما أن تتصدى بفاعلية لهجوم آلي مدرع أو حصار بحري، تمامًا كما فعلت أوكرانيا ضد روسيا.

حروب المستقبل

وتشير المجلة إلى أن تداعيات نجاح أوكرانيا في استخدام الطائرات المسيرة عميقة على المعدات العسكرية التقليدية، فكما تطورت الطائرات في الحرب العالمية الأولى من طائرات بسيطة إلى الطائرات النفاثة الحديثة، فإن الطائرات المسيرة التي تستخدمها أوكرانيا وروسيا الآن هي البدايات لموجة جديدة من الأنظمة غير المأهولة المتقدمة.

وهذه الطائرات الجديدة، بما في ذلك الطائرات "عميقة الضربات"، لديها القدرة حتى على التغلب على أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا.

وفي مجال الحروب البحرية، تظهر الطائرات المسيرة أنها قادرة على جعل السفن الكبيرة، بما في ذلك حاملات الطائرات، قديمة وغير فعالة.

وللمرة الأولى في التاريخ، تقوم كل من أوكرانيا وروسيا ببناء الطائرات المسيرة على نطاق صناعي.

وبحلول نهاية عام 2024، من الراجح أن يشهد العالم للمرة الأولى، أسرابًا من الطائرات المسيرة يتم توجيهها بوساطة عدد قليل من المشغلين، مع الاعتماد على التحكم الأرضي بشكل أقل.

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التكيف الأمريكي

ويقول، الكاتبان مايرز وفيرغسون إن على الولايات المتحدة أن تدرك التحول الذي لا يمكن إيقافه نحو الحرب غير المأهولة، كما أظهرت أوكرانيا.

ويضيفان أن مبادرة "النسخ المتماثل" وخطة "الجحيم" هما خطوات مهمة، لكن يجب توسيع نطاقهما لإنشاء قوات الأنظمة غير المأهولة في أمريكا.

ويشيران إلى أن الدرس المستفاد من أوكرانيا يتمثل في أن "مستقبل الحرب هو قوة الطائرات غير المأهولة، والوقت للاستعداد قد حان الآن".