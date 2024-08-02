قالت القناة الثالثة التابعة للتلفزيون الإيراني، إنه في الساعات المقبلة سيشهد العالم مشاهد محيرة وأحداثاً مهمة.

ولم توضح القناة ما إذا كانت إيران ستبدأ هجوماً على إسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في محل إقامته شمال العاصمة طهران الأربعاء الماضي.

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وفي سياق متصل، أفاد موقع "مشرق نيوز" الإيراني، أن "المحافظات الإيرانية تشهد تحركات عسكرية واسعة وتنقل معدات عسكرية ثقيلة مثل أجهزة التشويش وأنظمة الدفاع الجوي".

كما ذكرت منصات إخبارية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن"هذه المرة لن يشارك الحرس الثوري الإيراني فحسب، بل الجيش الإيراني أيضًا، في الهجوم على إسرائيل، وستكون أبعاد هذا الهجوم أكبر بكثير".

وقالت منصة "قدس" التابعة للحرس الثوري "لا تنسوا أن الجيش الإيراني لديه مخزون ضخم من الطائرات الهجومية والطائرات الانتحارية بدون طيار، ويمكن لإيران أن تنسق الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي يشنها الحرس الثوري بمفاجأة كبيرة من الطائرات بدون طيار التابعة للجيش، والمقاومة للحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي للعدو".

وأضافت "ينبغي أن نرى ما إذا كنا سنرى هذه المرة استخدام التقنيات الجديدة للطائرات بدون طيار الإيرانية في مجالات التهرب من الرادار والحرب الإلكترونية".

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الدفاع الإيرانية، مساء الجمعة، تحذيراً للمواطنين الإيرانيين بمنع تصوير وتوثيق التحركات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في البلاد.

وقال بيان مقتضب نشرته العلاقات العامة بوزارة الدفاع الإيرانية ونشرته وسائل إعلام رسمية إنها "تطلب من المواطنين عدم تصوير التحركات العسكرية حفاظا على الأمن القومي".