اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن أوكرانيا "تزداد قوة" في منطقة كورسك الروسية، مع إعلان كييف أنها فجرت جسرًا ثانيًا في المنطقة.

وقال زيلينسكي في كلمة إن موطئ قدم كييف في كورسك "يزداد قوة" و"الآن نحن نعزز مواقعنا"، وفق ما نقلته شبكة "سي أن أن" الأمريكية.

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وأعلنت القوات الأوكرانية، الأحد، أنها فجرت جسرًا آخر فوق نهر سيم في منطقة كورسك، "بضربات جوية دقيقة"، وذلك بعد يومين من إعلان مماثل.

وقال قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشتشوك، في منشور له على منصة "تلغرام"، "إن سلاح الجو يواصل حرمان العدو من قدراته اللوجستية بفضل ضربات جوية دقيقة".

ويستمر القتال في منطقة كورسك، حيث تتقدم أوكرانيا ببطء منذ إطلاق توغلها المفاجئ عبر الحدود الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بعد أن هاجم الجيش الأوكراني منطقة كورسك الحدودية، حيث سيطر، وفق كييف، على 82 بلدة وعلى 1150 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في هجوم جاء مباغتًا لموسكو، ناقلًا بذلك للمرة الأولى المواجهات إلى الأراضي الروسية.

من جهتها، جددت موسكو، الأحد، التأكيد على "صد" هجمات أوكرانية بفضل تعزيزات تم إرسالها للمنطقة و"تكبيد العدو خسائر فادحة".