قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن من الضروري تدمير القاذفات الروسية داخل قواعدها الجوية في روسيا لحماية أوكرانيا من الغارات التي تشنها تلك القاذفات.

وأضاف عبر "تيليغرام": "أن يكون لدينا قدرات كافية بعيدة المدى هو الرد العادل على الإرهاب الروسي. كل من يدعمنا في ذلك يدعم التصدي للإرهاب".

وأكد زيلينسكي حاجة بلاده إلى أسلحة بعيدة المدى لحماية مدنها وقواتها على الخطوط الأمامية من قنابل وطائرات مسيّرة تطلقها روسيا.

وجدد، الجمعة، في لندن دعوته إلى حلفاء غربيين لبلاده بالسماح بشن ضربات بأسلحة بعيدة المدى على روسيا، قائلًا إن على بريطانيا محاولة إقناع شركائها بإزالة القيود المفروضة على استخدام تلك الأسلحة.

وهناك اختلافات في النهج الذي تتبناه دول في حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بكيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة التي يمنحونها لها.

وذكرت بعض الدول صراحة أن بمقدور كييف استخدام تلك الأسلحة لضرب أهداف داخل روسيا، لكن الولايات المتحدة آثرت السماح فقط باستخدام أسلحتها على الحدود مباشرة لضرب أهداف روسية تدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف إن "هذه الهجمات الممنهجة... بطائرات مسيّرة تثبت مجددًا أن الغزاة يتحينون باستمرار فرصة لقصف كييف".

وأضاف: "أنهم يختبرون أساليب جديدة، ويبحثون عن طرق جديدة للاقتراب من العاصمة، في محاولة لكشف مواقع دفاعنا الجوي".