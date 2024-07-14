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شاب عشريني.. FBI يحدد هوية مطلق النار في التجمع الانتخابي لترامب (صورة)

شاب عشريني.. FBI يحدد هوية مطلق النار في التجمع الانتخابي لترامب (صورة)
تعزيزات أمنية بالقرب من برج ترامبالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 3:43 ص

قال مراسل لشبكة (سي.إن.إن) في منشور على منصة إكس نقلا عن مصادر لم يكشف عنها إن مكتب التحقيقات الاتحادي حدد هوية الشخص المشتبه في قيامه بإطلاق النار خلال تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

 

وأضاف المراسل أن المتهم، الذي لقي حتفه، بلغ من العمر 20 عاما وهو من ولاية بنسلفانيا، وفقا لرويترز.

وذكرت شبكة (سي.إن .إن) أن مكتب التحقيقات الاتحادي لم يكشف النقاب عن اسم المشتبه به حتى الآن. 

من جهتها، قالت السلطات إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في "محاولة اغتيال" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أثناء تجمع جماهيري في بنسلفانيا أمس السبت.

وقال مسؤول إن مكتب التحقيق الاتحادي ليس مستعدا بعد للكشف عن هوية الشخص الذي أطلق النار وأصاب ترامب في أذنه كما أن المكتب لا يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين.

وأضاف المسؤول خلال مؤتمر صحفي "هذا المساء، شهدنا ما نطلق عليها محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب".

دونالد ترامب

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