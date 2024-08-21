هل تفتح "بوكروفسك" الباب أمام روسيا للوصول إلى أوكرانيا؟

يرى خبراء أن "بوكروفسك" تعد بمثابة "عصب الجيش الأوكراني"، مؤكدين أن تمكّن روسيا من السيطرة عليها، قد يكتب النصر الكامل لها على كافة الأراضي الأوكرانية، ما لم يتدخّل الغرب.

وتعد "بوكروفسك" إحدى القوى الدفاعية الرئيسة للقوات الأوكرانية، ومركزًا لوجستيًّا في "دونيتسك" الشرقية.

ونجحت القوات الروسية خلال مواجهة الأيام الماضية في السيطرة على بلدات "ميكولايفكا" و"وزرافكا" و"نوفودرايفكا" و"أوليفكا"، وباتت على وشك الاستيلاء على مدينة "نوفوعروديفكا" الأوكرانية.

ويرى خبراء روس، أن التوغل الروسي في مدينة "بوكروفسك" خطوة تأخرت من الناحية العسكرية، خاصةً أنها كانت ضمن الخطط العسكرية الروسية في بداية الأمر، وأن السيطرة عليها قد يُنهي أسطورة الدفاع الأوكرانية المدعومة بأحدث الأسلحة الغربية، التي ساعدت كييف بقوة في هجومها المُباغت على "كورسك".

في حين يذهب خبراء أوكران، إلى أن استمرار توغل روسيا داخل الأراضي الأوكرانية وتحديدًا مدينة "بوكروفسك"، لا يهدد المدينة الأوكرانية فحسب، بل يهدد كافة أراضي كييف في أيام قليلة، خاصة أن هذه المدينة اللوجستية عسكريًّا تعد الخطوة الأولى نحو تعزيز التوغل الروسي بمقاطعة "دنيبروبتروفسك"، وأيضًا نحو مقاطعة "دونيتسك".

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عصب الجيش الأوكراني

ويؤكد الباحث في الشأن الروسي، رامي القليوبي، أن مدينة "بوكروفسك" هي الحصان الرابح للقوات الروسية، وبالسيطرة عليها تتمكَّن من القضاء على القدرات الدفاعية الأوكرانية التي هددت الأيام الماضية القوات الروسية، وكبدتها خسائر فادحة بشريًّا وعسكريًّا في معارك "كورسك".

وعن الأهمية الإستراتيجية لـ"بوكروفسك"، يوضح الباحث في الشأن الروسي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المدينة هي معقل الدفاعات الجوية، وعصب القوات المسلحة الأوكرانية خلال العامين ونصف العام الماضيين، بالإضافة إلى أنها الخط الرئيس للإمداد العسكري الأوكراني داخل الأراضي الروسية.

ويشير القليوبي، إلى أن نجاح العملية الروسية في السيطرة على "بوكروفسك" قد يُغيّر مسار الحرب خلال الأيام المقبلة.

تفتح النصر الكامل

وفي السياق ذاته، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كييف، ميكولا باستون، أن الوضع صعب للغاية بالقرب من مدينة "بوكروفسك" الأوكرانية بعد تزايد العمليات العسكرية عليها خلال الساعات الماضية، التي تقترب من الـ100 عملية، وقُرب الجيش الروسي من السيطرة على المراكز اللوجستية الموجودة بالمدينة الأوكرانية.

ويضيف باستون في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن القوات الأوكرانية على وشك فقدان السيطرة على الجبهة الشرقية للبلاد، وأن تمكن روسيا من تدمير منظومة الدفاعات الجوية قد يكتب النصر الكامل لها على كافة الأراضي الأوكرانية، ما لم يتدخّل الغرب بسرعة لتفادي المخاطر المترتبة على هذه العملية الجارية في "بوكروفسك".

ويتابع باستون، "إن قرار السلطات الأوكرانية بإجلاء المدنيين من المدينة والقرى المجاورة لها مؤشر على صعوبة الوضع، وعدم القدرة على الصمود أمام التعزيز الروسي، لذا من المتوقع تعزيز القوات الأوكرانية بأنظمة الردارات الحديثة لرصد أي هجوم روسي مُباغت".