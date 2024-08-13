قال ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين لرويترز، إن السبيل الوحيد الذي قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل هو وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد المسؤولون على أن التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قد يؤجل الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أراضيها.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، إن بلاده وحلفاء لها مثل ميليشيا حزب الله، سيشنون هجومًا مباشرًا إذا فشلت محادثات غزة، أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات.

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ولم تذكر المصادر المدة التي تعطيها إيران لإحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد.

وتصاعدت الدعوات الدولية في الأيام الأخيرة لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

واغتيل هنية بالعاصمة طهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، واتهمت إيران وحماس، إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، من دون تبنٍ رسمي من تل أبيب للعملية.