شنت نائبة أمريكية ديمقراطية هجوما على لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، التي تعد أقوى جماعات الضغط (لوبي) في الولايات المتحدة.

وقالت النائبة عن ولاية ميسوري، كوري بوش، خلال تصريحاتها لمؤيديها، ليلة الثلاثاء، مخاطبة أيباك، "أنا قادمة لتمزيق مملكتكم".

وأضافت بوش في تصريحات عقب خسارتها انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي: "بإبعادي عن منصبي كعضو في الكونغرس، كل ما فعلتموه هو إزالة بعض القيود عني".

وواصلت حديثها بالقول: "كل ما فعلوه هو جعلي متشددة، لذا يجب عليهم الآن أن يخافوا".

ووصف مراقبون خسارة بوش بـ"الضربة الجديدة للفريق التقدمي" في الكونغرس، وفوز آخر للجماعات المؤيدة لإسرائيل التي ساعدت على الإطاحة بالنائب عن نيويورك جمال بومان قبل ستة أسابيع.

واحتفلت مجموعة "أيباك" بالفوز على بوش في منشور على "إكس".

وعرفت كوري بوش بمواقفها المناهضة لإسرائيل والدعم الأمريكي لها، والمطالبة بوقف الحرب في غزة.