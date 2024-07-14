logo
العالم

ترامب: أتطلع للتحدث إلى الأمة هذا الأسبوع من ويسكونسن

ترامب: أتطلع للتحدث إلى الأمة هذا الأسبوع من ويسكونسن
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لحظة محاولة اغتيالهالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 12:50 م

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يتطلع للتحدث إلى الأمة من ويسكونسن، حيث يعقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله، عبر منصة "تروث سوشال": "في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفًا واحدًا، ونظهر شخصيتنا الحقيقية كأمريكيين، ونحتفظ بما لدينا من قوة وإصرار".

أخبار ذات علاقة

عنصران سابقان من "أف بي آي" يلمحان إلى "شبهة تواطؤ" في محاولة اغتيال ترامب

 ويعدّ هذا المنشور الثاني من نوعه لترامب، منذ تعرضه لإطلاق نار وإصابته في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، يوم أمس السبت.

وقال ترامب: "ندعو الله من أجل شفاء المصابين، ونحمل في قلوبنا ذكرى المواطن الذي قُتل بطريقة مروعة".

أمريكامحاولة اغتيال

أخبار ذات صلة

اللحظة الأمريكية الأهم منذ عقود.. محاولة اغتيال ترامب تخلط الأوراق
اللحظة الأمريكية الأهم منذ عقود.. محاولة اغتيال ترامب تخلط الأوراق
تعرف على أهم الاغتيالات في تاريخ أمريكا
تعرف على أهم الاغتيالات في تاريخ أمريكا
"التايمز".. انتخابات فرنسا المبكرة ألقت شكوكا حول مصير ماكرون
"التايمز".. انتخابات فرنسا المبكرة ألقت شكوكا حول مصير ماكرون
بلا حكومة أو أغلبية برلمانية.. فرنسا تحيي ذكرى 14 يوليو في سياق متوتر
بلا حكومة أو أغلبية برلمانية.. فرنسا تحيي ذكرى 14 يوليو في سياق متوتر
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC