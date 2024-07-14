ترامب: أتطلع للتحدث إلى الأمة هذا الأسبوع من ويسكونسن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يتطلع للتحدث إلى الأمة من ويسكونسن، حيث يعقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله، عبر منصة "تروث سوشال": "في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفًا واحدًا، ونظهر شخصيتنا الحقيقية كأمريكيين، ونحتفظ بما لدينا من قوة وإصرار".

ويعدّ هذا المنشور الثاني من نوعه لترامب، منذ تعرضه لإطلاق نار وإصابته في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، يوم أمس السبت.

وقال ترامب: "ندعو الله من أجل شفاء المصابين، ونحمل في قلوبنا ذكرى المواطن الذي قُتل بطريقة مروعة".