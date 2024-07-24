ألقت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي القبض على نشطاء يهود، خلال احتجاجهم على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل داخل المبنى اليوم الثلاثاء، قبل يوم من الموعد المقرر لإلقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابا أمام المجلس، بحسب وكالة "رويترز".

وفي الاحتجاج الذي نظمته جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، ارتدى المتظاهرون قمصانا حمراء كُتب عليها عبارات "ليس باسمنا" و"اليهود يقولون توقفوا عن تسليح إسرائيل".

كما حمل البعض لافتات كُتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، و"دع غزة تعيش".

وكان من المقرر أن تتزامن الاحتجاجات مع زيارة نتنياهو التي سيلتقي فيها بالرئيس جو بايدن، ونائبة الرئيس كاملا هاريس، والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

وقالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، "على مدى الأشهر التسعة الماضية، شهدنا فظائع لا حصر لها في غزة، ارتُكبت باسمنا وموّلتها حكومتنا".

وكشفت الجماعة أن أكثر من 250 متظاهرا اعتقلوا من بين 400 شاركوا في الاحتجاج.

وأفادت الشرطة بأنها ألقت القبض على نحو 200 شخص.

وجاء في بيان للشرطة "قلنا للأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني أن يتوقفوا وإلا سيُقْبَض عليهم. لم يتوقفوا. التظاهر داخل أبنية الكونغرس مخالف للقانون".