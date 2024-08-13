كشف مصدر إعلامي مقرب من الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومحمد جعفر قائم بناه، مساعد الرئيس للشؤون التنفيذية، سيواجهان مصير محمد جواد ظريف.

وكان ظريف قد استقال، الأحد، من منصب نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، مؤكداً رغبته العودة للعمل في الجامعة.

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وقال المصدر في تصريح لـ "إرم نيوز": "تؤكد معلومات موثوقة أن وحيد عارف حصل على الجنسية الألمانية فيما يقيم نجل محمد جعفر قائم بناه في إحدى الدول الأوروبية كذلك".

وأضاف المصدر أنه "بموجب قانون التعيين في الوظائف الحساسة والمؤسسات الرقابية، فإن توظيف عارف وقائم بناه في منصبيْ نائب الرئيس غير قانوني".

وتابع: "يجب معرفة ما إذا كان عارف وقائم بناه يطيعان القانون أم سيُستَدعيان إلى النظام القضائي".

وأشار إلى أنه "يُسمع أن نواب الرئيس الثلاثة، عارف وقائم بناه وشهرام زبيري تحملوا المسؤولية دون الحصول على موافقة المؤسسات الأمنية".

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وكشف عضو البرلمان عن التيار المتشدد أمير حسين ثابتي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، أن الذي أجبر ظريف على الاستقالة هو وجود عائق قانوني يمنعه من تولي منصب حكومي.

ونقل ثابتي عن وزير الأمن والاستخبارات إسماعيل خطيب قوله، خلال جلسة خاصة، إن "ظريف اضطر للاستقالة بسبب إقامة أبنائه في أمريكا".

ورد ظريف في بيان على بعض الاتهامات التي وُجّهت إلى عائلته، مؤكداً أنه وأفراد عائلته موجودون في إيران.