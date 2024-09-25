قصف تل أبيب يؤخر سفر نتنياهو إلى نيويورك يوماً واحداً

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الأربعاء إلى الخميس، سفره إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل التصعيد بين الدولة العبرية وحزب الله، وفق "فرانس برس".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن "نتنياهو سيسافر لإلقاء خطابه في الأمم المتحدة، غدا الخميس، عوضا عن هذه الليلة، وسيعود مساء السبت".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه "خلال اليوم، سيجري رئيس الوزراء مناقشات لبحث استمرار الهجمات في لبنان".

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وكان نتنياهو قد قرر إرجاء زيارته إلى نيويورك، التي كانت مقررة الثلاثاء، وسط توقعات بمقاطعة كلمته المرتقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله، إن "قرار نتنياهو أتى بسبب تصاعد التوتر مع ميليشيا حزب الله في الشمال" وقصف تل أبيب.

وتعقد الأمم المتحدة اجتماعها السنوي في سبتمبر من كل عام، حيث يجتمع قادة وزعماء العالم، ويلقون خطابات سياسية.