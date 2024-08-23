أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، نظيريه البريطاني ديفيد لامي والفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن بلاده لا تريد أن توسع الحرب في المنطقة، إلا أنها لن تتخلى عن حقها في الرد على إسرائيل.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين لوزير الخارجية الإيراني الجديد مع نظيريه الفرنسي والبريطاني، بحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية.

وأفاد البيان بأن وزير الخارجية البريطاني تطرق إلى التطورات في قطاع غزة، داعيًا إيران إلى لعب دور من أجل خفض التوتر في المنطقة، بحسب وكالة "الأناضول".

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وذكر عراقجي أن بلاده لا تريد توسيع دائرة الحرب في المنطقة.

واستدرك أنّ من حق بلاده الرد على "الأفعال الإرهابية الإسرائيلية في طهران" في إشارة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي لنظيره الإيراني مواصلة المساعي الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وفق البيان.

بالمقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني أنهم يعتبرون اغتيال هنية في طهران بأنه "انتهاك لسيادة وأمن إيران القومي لا يمكن العفو عنه".