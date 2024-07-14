"حدث نزيف كثير".. ترامب يتحدث عن لحظات محاولة اغتياله

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللحظات التي عاشها عند تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، كادت أن تودي بحياته.

وكتب ترامب، في منشور عبر شبكته "تروث سوشال" الاجتماعية: "سمعت صوت أزيز وطلقات، أدركت فوراً أن هناك خطأ ما".

وأضاف: "أصبت برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى. شعرت على الفور بالرصاصة تخترق الجلد. حدث نزيف كثير، فأدركت حينها ما كان يحدث".

وتابع: "أود أن أشكر جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، وجميع سلطات إنفاذ القانون، على استجابتهم السريعة لإطلاق النار الذي وقع في بتلر، بنسلفانيا.

والأهم من ذلك، أود أن أقدم التعازي لعائلة الشخص الذي قُتل في التجمع، وكذلك لعائلة شخص آخر أصيب بجروح خطيرة.

وختم قائلاً: "إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا. بارك الله في أمريكا".