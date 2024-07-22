أعلنت مجموعة "أكت بلو" المسؤولة عن جمع التبرعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي أنها سجّلت، مساء الأحد، بعد سحب الرئيس جو بايدن ترشحه ودعمه نائبته كامالا هاريس لتكون بديلة له، أكبر عملية جمع تبرعات ليوم واحد في 2024.

وقالت المجموعة في بيان إنه "حتى الساعة 21:00 (01,00 ت غ)، جمع المؤيدون على مستوى القاعدة 46.7 مليون دولار (42.8 مليون يورو) عبر (آكت بلو) بعد إطلاق ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس".

وأضاف البيان أن "يوم الأحد أصبح أكبر يوم لجمع التبرعات في دورة 2024"، عبر هذه المجموعة التي تسهل جمع التبرعات عبر الإنترنت للمرشحين الديمقراطيين.