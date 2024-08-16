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ماكرون يدعو إلى "سلسلة مباحثات" لتشكيل الحكومة الفرنسية

ماكرون يدعو إلى "سلسلة مباحثات" لتشكيل الحكومة الفرنسية
إيمانويل ماكرونالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
16 أغسطس 2024، 5:14 م

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤساء الكتل النيابية والأحزاب الممثلة في البرلمان إلى "سلسلة مباحثات" في 23 أغسطس/آب سعيا لتشكيل حكومة، على ما أعلن قصر الإليزيه الجمعة.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة، ونقلته وكالة "فرانس برس" أن "تعيين رئيس وزراء سيتم في ضوء هذه المشاورات واستخلاصها".

وأشارت الرئاسة إلى أن الفرنسيين عبّروا خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في تموز/يوليو عن "رغبة في التغيير، وفي تجمع واسع"، مبدية أملها مع هذه المشاورات في "المضي قدما نحو تشكيل أوسع غالبية ممكنة وأكثرها استقرارا في خدمة البلاد".

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 وبعد شهر من استقالة حكومة غابريال أتال، لم يشكل إيمانويل ماكرون بعد حكومة جديدة مشيرا إلى عدم وجود غالبية واضحة في الجمعية الوطنية المشرذمة بين ثلاث كتل، يسارية وماكرونية ويمينية متطرفة من التجمع الوطني.

ويشدد التحالف اليساري تحت مسمى "الجبهة الشعبية الجديدة" الضغط على الرئيس لتعيين لوسي كاستيه رئيسة للوزراء، مستندا في ذلك إلى غالبيته النسبية التي تعدّ 193 نائبا.

فرنسا

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