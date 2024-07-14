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الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على حادثة ترامب

الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على حادثة ترامب
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 3:42 ص

أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واقعة إطلاق النار خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس السبت. 

جاء ذلك بعد أن أصيب ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في أذنه اليمنى جراء تعرضه لإطلاق النار.

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 وأضاف المتحدث باسم غوتيريش "يدين الأمين العام بشكل لا لبس فيه هذا العمل من أعمال العنف السياسي، ويتمنى للرئيس (الأمريكي السابق) ترامب الشفاء العاجل"، بحسب "رويترز".

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، السبت بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

 وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وعلى ما يبدو، فإن ترامب تعرض لجروح خلف أذنه اليمنى، تسببت بظهور الدماء على وجهه.

أنطونيو غوتيريشدونالد ترامبأمريكا

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