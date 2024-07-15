محللون: صراعات ومفاوضات سرية تؤخر حسم ملف رئاسة الحكومة الفرنسية

رأى محللون سياسيون أن أحزاب اليسار في فرنسا تعيش مأزقًا في الوقت الراهن، ما بين صراعات داخلية ومفاوضات سرية، أدت إلى تأخير حسم ملف رئاسة الحكومة.

وشدد المحللون على أن أحزاب فرنسا مطالبة بالتوافق لاختيار اسم مرشح لرئاسة الحكومة الفرنسية في أقرب وقت ممكن، في الوقت الذي تتعقد فيه عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد في البلاد.

وفي حين لم يتوافق ائتلاف اليسار على المرشحة الشيوعية هوغيت بيلو، يواصل قادة "الجبهة الشعبية الجديدة" لليسار، التفاوض بشكل سري للعثور على مرشح للمنصب.

يأتي ذلك كله وسط مساع لتحقيق التوافق بين حزب "فرنسا المتمردة" وحزب "الخضر" البيئي، والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي الفرنسي، وفق المحللين.

رفض هوغيت بيلو

وقال ريمي لوفيفر الباحث السياسي الفرنسي لـ"إرم نيوز"، إن هذه الحلقة الجديدة من المفاوضات من أجل التوافق على اسم رئيس للوزراء، تسببت بحدوث فوضى مع مطالبة ائتلاف اليسار الذي احتل المركز الأول في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بتشكيل الحكومة، وهو ما يرفضه إيمانويل ماكرون، الذي "لم يفز له أحد".

وبعد 48 ساعة من التكهنات التي أدت إلى تفاقم التوترات داخل اليسار، رفضت هوغيت بيلو، رئيسة منطقة "ريونيون"، يوم الأحد عرضاً لتولي منصب رئيسة الوزراء باسم "الجبهة الشعبية الجديدة".

وقالت، في بيان صحفي، إن لديها علمًا بأن ترشيحها "لا يحظى بتوافق بين جميع مكونات الجبهة الشعبية الجديدة، ولا سيما أنه لا يحظى بدعم الحزب الاشتراكي".

وأضافت: "في ظل هذه الظروف ومع القلق بشأن التوصل إلى اتفاق سريع داخل ائتلاف اليسار، قررت أن أرفض العرض المقدم لي دون تأخير".

واقتُرح اسم بيلو، الأربعاء، من قبل فابيان روسيل الأمين العام للحزب الشيوعي، الذي عملت معه لمدة 23 عامًا في البرلمان.

في المقابل، قال الباحث السياسي رولاند كيرول لـ"إرم نيوز"، إنه "إذا بدا اليسار متحداً إلى حد كبير خلف (الجبهة الشعبية) الجديدة، فسيتعين عليه التعامل مع مقترحات حزب التجمع الوطني" على أمل عدم تقديم إجراء حجب الثقة أو الاعتراض على مرشحيهم من الوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف الباحث: "لم يكن أمام اليسار حل آخر سوى التوحد، لأننا نعلم أنه خلال الانتخابات التشريعية، وحده التحالف هو الذي يسمح لنا بالأمل في الوصول إلى الجولة الثانية".

وأوضح أنه "بالنسبة لأحزاب اليسار الأربعة، كان هذا الخيار الانتخابي هو الخيار الوحيد الممكن، خاصة أنه يستجيب لرغبات ناخبي كل حزب".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن الفرنسيين الذين انتخبوا بشكل واسع اليمين المتطرف، عادوا وانتخبوا اليسار، لكن هذا جزء من متعة اللعبة السياسية، وقد رأيناه بالفعل".

انقسامات اليسار ورفض "الاشتراكي"

وأعرب فابيان روسيل عن أسفه من رفض بيلو، موضحًا أن رفضها جاء نتيجة عدم وضوح عدة قوى داخل "الجبهة الشعبية الجديدة" لليسار لدعم هذا الاقتراح.

وطلب رئيس "الحزب الشيوعي" الفرنسي، عقد اجتماع مع قادة الحزب في أسرع وقت ممكن للخروج من المأزق الحالي.

وبالتوازي مع ذلك، يدعو الحزب قوى "الجبهة الشعبية الجديدة" لليسار إلى سماع رسالة بيلو ومفادها أن "ضمان وحدة الائتلاف أمر ضروري".

بدوره، تساءل مانويل بومبارد منسق حزب "فرنسا المتمردة"، الاثنين، في مقابلة مع قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية: "هل نحن قادرون على المضي قدمًا على اسم آخر غير اسم الأمين العام للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور؟".

وبالنسبة لنشطاء حزب "الخضر" البيئي، أوضحت زعيمة الحزب مارين تونديلييه، عبر قناة "فرانس إنتر" أن حزبها رحّب بفرضية بيلو "بلطف كبير" و"حماسة" ومع ذلك، أراد الحزب أن يتمكنوا من مقابلتها "ليكونوا قادرين على الدفاع عن ترشيحها".

وأشارت إلى أن الحزب الاشتراكي مشكلته أنه وضع اسمًا واحدًا فقط على الطاولة، وهو أوليفييه فور، الذي أعتقد فيه الكثير من الأشياء الجيدة في العديد من الجوانب".

في المقابل، قال أوليفييه فور لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "لقد قلت إنني مستعد لممارسة هذه الوظيفة بعد إجراء حوار مع شركائي، ولكن سبق أن اقترحت أسماء أخرى”.

لا توافق

وبعد فشل ترشيح اسم هوجيت بيلو من قبل "الحزب الاشتراكي"، أعلن المنسق الوطني لحزب "فرنسا المتمردة"، مانويل بومبارد، أن "تنسيقية الحزب ستعقد جلسة للبحث عن مبرر للعرقلة المستمرة للحزب الاشتراكي للتوافق على رئيس للحكومة".

وانتهى اجتماع الحزب الاشتراكي، الذي ينعقد صباحًا ومساءً، دون التوصل إلى أي إجماع على اسم هوغيت بيلو كرئيسة محتملة للوزراء، ولذلك استمرت المناقشات.