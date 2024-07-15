ترامب يختار فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس

اختار المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، السيناتور جيمس ديفيد فانس مرشحاً لمنصب نائب الرئيس.

وكشف ترامب عن اختياره لـ "المرشح اليميني" عبر منصة "تروث سوشيال" في وقت تجمع أنصاره في ميلووكي لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري الذي زادته زخما محاولة اغتيال الرئيس السابق.

ويوصف جيمس بأنه أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء في الكونغرس.

وكان اسم فانس تردد في كثير من وسائل الإعلام على أنه الشخص المحتمل ليخوض السباق الرئاسي بوصفه نائباً للرئيس مع ترامب.

نشأ جيمس ديفيد فانس في مدينة ميدلتاون، بولاية أوهايو، وهي مدينة صناعية أميركية، ويعد من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ المتحمسين للسياسة المحافظة المتشددة، ومنها ما يتعلق بالموقف من أوكرانيا، ومعارضته لإرسال المساعدات إليها.