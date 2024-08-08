أعرب مسؤول كبير في مجال مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقه إزاء تنامي قوة الفرع الأفغاني لتنظيم داعش "القادر على تنفيذ هجمات في الخارج"، والذي يمثل "أكبر تهديد إرهابي خارجي" على أوروبا.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونوكوف أمام مجلس الأمن وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية: "اثنان من التهديدات التي أبرزتها تقارير السنوات الأخيرة تحققا للأسف منذ عرضي الأخير" أمام المجلس قبل ستة أشهر.

وأضاف: "الأول هو التهديد المتمثل في قيام تنظيم داعش ولاية خراسان، وهي جماعة تابعة لداعش في أفغانستان، بتنفيذ هجمات إرهابية في الخارج"، في إشارة خصوصا إلى الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو، وخلف 145 قتيلا في آذار/مارس.

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وأضاف أن تنظيم "داعش-ولاية خراسان"، "حسّن قدراته المالية واللوجستية خلال الأشهر الستة الماضية، لا سيما من خلال الاستعانة بدعم من المغتربين الأفغان، ومن آسيا الوسطى" و"كثّف جهود التجنيد".

وشدد فورونوكوف على أن التهديد الذي يشكله الفرع الأفغاني للتنظيم أدى إلى "زيادة مستويات التهديد الإرهابي في أوروبا"، حيث يعتبر التنظيم "أكبر تهديد إرهابي خارجي".

في أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول هذه القضية، والمنشور في نهاية تموز/يوليو، وجه دعوة إلى "كل الدول الأعضاء إلى الاتحاد لمنع أفغانستان من أن تصبح من جديد معقلا للأنشطة الإرهابية مع تداعيات على بلدان أخرى".

التهديد الثاني الذي ظهر في الأشهر الأخيرة، وفق فلاديمير فورونكوف، هو "عودة ظهور البنية المركزية" لتنظيم داعش في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجمات نفذها فرعه الأفغاني في الخارج، واستخدمها لشن "حملة" دعائية. كما قام التنظيم أيضا "بزيادة وتيرة عملياته" في سوريا.

وشدد المسؤول الأممي على أنه "سيكون من الضروري مواصلة جهود مكافحة الإرهاب لمنع داعش من الاستفادة من هذه المكاسب".

كما أعرب مجددا عن قلقه بشأن ترسخ حضور الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش في إفريقيا، لا سيما في غرب القارة ومنطقة الساحل حيث "وسعت وعززت مناطق عملياتها".

وحذّر من أنه إذا وسعت هذه الجماعات نفوذها، فإن "منطقة شاسعة تمتد من مالي إلى شمال نيجيريا يمكن أن تقع تحت سيطرتها الفعلية".

وأشار أيضا إلى تنامي نشاط جماعات تابعة لتنظيم داعش في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال.