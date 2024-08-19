أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا قصفت جسرا ثالثا في هجومها على منطقة كورسك الروسية.

وقالت السلطات الروسية إن أوكرانيا استهدفت الجسر فوق نهر سيم، وألحقت أضرارا به، وفق ما أوردت "رويترز".

ويمر النهر من منطقة كورسك المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا.

ولم يصدر تعليق بعد من الجانب الأوكراني بشأن هذه الضربة، لكن قائد سلاح الجو الأوكراني كان قد قال إن قواته دمرت جسرين لإضعاف إمدادات العدو.

وتقول كييف إن هجومها في كورسك يهدف إلى استقطاع منطقة عازلة، واستنزاف آلة الحرب الروسية.

كما أشارت إلى أنها سيطرت على أكثر من 80 تجمعا سكنيا ضمن مساحة تزيد على 1150 كيلومترا مربعا في كورسك منذ بدء توغل مباغت في السادس من أغسطس آب، في أكبر غزو لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن القوات الأوكرانية تتخذ الوضع الدفاعي في باقي الأنحاء، وتخوض معركة لحماية مدينة بوكروفسك الاستراتيجية شرقي البلاد، إذ تتقدم روسيا بصورة مطردة منذ الأسابيع القليلة الماضية في قتال عنيف مستمر منذ أكثر من عامين حينما أطلقت روسيا غزوها الشامل.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق "تيليغرام" للتراسل اليوم الاثنين: "نحقق أهدافنا"، مشيرا إلى التوغل المستمر منذ أسبوعين في كورسك، وأضاف أنه تم أسر مزيد من الجنود الروس.

وقال محللون عسكريون إن هذه الجسور جزء من خطوط إمداد حيوية للقوات الروسية التي تدافع عن المنطقة.