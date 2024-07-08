لوموند: ماكرون يأمل بتفكك "اليسار" وتشكيل ائتلاف "قابل للحياة"

ترى صحيفة "لوموند الفرنسية"، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يفكر الآن في تشكيل ائتلاف "قابل للحياة"، ويأمل في تفكك تحالف اليسار الذي فاز بالانتخابات البرلمانية من دون أغلبية واضحة.

وفي تقرير تساءلت فيه عن الطريقة التي سيحكم فيها ماكرون البلاد، ذهبت "لوموند" إلى أن ائتلاف الرئيس، على الرغم من تقلصه، يشكل كتلة حاسمة، ويصفه مساعدوه بأنه "حي وبصحة جيدة"، ويأمل في تفكك الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، ما يسهل الطريق أمام تشكيل ائتلاف عملي.

وأقرت الصحيفة بحالة "تعقيد غير مسبوق" في المشهد السياسي، وأكدت أن تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة سيكون أمرًا صعبًا.

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ويستبعد القيادي في حزب الليبراليين، لوران فوكييز، الاشتراك في الحكم مع ماكرون، في وقت يطالب فيه اليسار بذلك رغم عدم حصوله على أغلبية واضحة.

وترى الصحيفة أن تفوق ائتلاف ماكرون على اليمين المتطرف "تطور مفاجئ"، رغم أنه تراجع أمام اليسار، ووجد نفسه أمام تحدٍّ يتمثل في العمل مع الخصوم السياسيين لأول مرة.

لكن ماكرون "المحاط بالوزراء وزعماء الحزب"، أظهر شعورا بالارتياح، مع إعلان نتائج الانتخابات، وحثَّ على "تهدئة البلاد والسماح للبرلمان بتنظيم نفسه".

وشدد الرئيس على ضرورة بقاء وزرائه والأغلبية السابقة موحدة، على الرغم من الطموحات المتزايدة بين الشخصيات الرئيسية مثل رئيس الوزراء غابرييل أتال، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين، وزعيم حزب هورايزونز إدوارد فيليب، الذين يتطلعون إلى السباق الرئاسي عام 2027، بحسب الصحيفة.