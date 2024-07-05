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عضو في خبراء القيادة الإيراني يكشف عن تلاعب بصناديق الاقتراع

عضو في خبراء القيادة الإيراني يكشف عن تلاعب بصناديق الاقتراع
عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني شرف الدين ملك حسيني،المصدر: وسائل إعلام محلية
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 2:25 م

كشف عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية شرف الدين ملك حسيني، اليوم الجمعة، عن وجود تلاعب في صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت صباح اليوم لاختيار رئيس للجمهورية.

وقال ملك حسيني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "وصلتني رسالة من بعض المحافظات على بعض الصفحات الافتراضية، تمنيت لو كانت كاذبة، إذ كشفت المعلومات عن وجود تلاعب في صناديق الاقتراع، وهذه خيانة كبيرة لأصوات الناس".

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وأضاف: "دعونا نحافظ على قدسية صندوق الاقتراع حتى لا تطلق علينا الأجيال القادمة لقب من خان عرضه وارتكب الفسق ويصفوننا بالفحش".

وذكر أن "خيانة صندوق الاقتراع هي خيانة للشرف السياسي والاجتماعي لإيران، وخيانة لصوت الشعب، وخيانة لحقوق الأمة التي صنعت ثورة عام 1979، وخيانة لحقوق الشعب الذي بذلت دماؤه، وهي خيانة للأجيال القادمة".

ولم يوضح الحسيني، وهو عضو مجلس خبراء القيادة ومسؤوليته الإشراف على أداء المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وانتخاب خليفة له بموجب الدستور الإيراني، المزيد من التفاصيل.

وكان عدد من الإصلاحيين السياسيين المعتدلين قد شككوا قبل فترة بهذه الانتخابات وتحدثوا عن خروقات في عدة مدن بهدف تمرير مرشح معين يريده النظام، لكن رئيس الحكومة المؤقتة زعم أن الانتخابات تجري بسلامة وأن أصوات الشعب يجري الحفاظ عليها من أي تلاعب.

إيرانانتخابات رئاسيةالتزويرآية الله علي خامنئي

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