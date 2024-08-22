روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لاختراق الحدود في "بريانسك"

أعلنت روسيا أنها أحبطت محاولة أوكرانية أخرى لاختراق الحدود في منطقة "بريانسك" الواقعة غربي البلاد. بحسب وكالة "رويترز".

وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن "القوات الروسية منعت فريق تخريب واستطلاع أوكراني من اختراق الحدود في المنطقة الواقعة غربي روسيا، على بعد نحو 240 كيلومتراً من موقع التوغل الأوكراني في منطقة كورسك المجاورة".

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وقالت روسيا أمس الأربعاء إن قواتها تقدمت شرقي أوكرانيا، كما بدأت في صد قوات كييف في منطقة "كورسك"، لكن قائداً كبيراً حذّر من أن القوات الأوكرانية تعيد تنظيم صفوفها لشن هجوم محتمل آخر.

وذكر بوجوماز أن "قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الاتحادي ووحدات من الجيش الروسي تمكنت من إحباط هجوم فريق تخريب واستطلاع أوكراني أمس الأربعاء".

وتابع، أن "محاولة التوغل حدثت في كليموفو المتاخمة لمنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية".

وتقع بريانسك إلى الشمال الشرقي من منطقة كورسك، حيث يتواصل توغل أوكراني منذ أوائل أغسطس/ آب.

واقتحمت أوكرانيا الحدود الروسية في منطقة كورسك في السادس من أغسطس/ آب في محاولة لإجبار موسكو على سحب قواتها من باقي جبهات القتال، لكن القوات الروسية واصلت التقدم في شرقي أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها أسقطت 28 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية: ثلاث عشرة في منطقة فولجوجراد، وسبعا في روستوف، وأربعا في بيلجورود واثنتين في فورونيج، وواحدة في كل من بريانسك وكورسك.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا "روزافياتسيا"، إنه جرى فرض قيود مؤقتة اليوم الخميس على مطار فولجوجراد، إذ علقت رحلات المغادرة والوصول.