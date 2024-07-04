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المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية تيفينو تواجه اعتداءات

المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية تيفينو تواجه اعتداءات
المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا تيفينوالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
04 يوليو 2024، 12:14 م

تعرضت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا تيفينو، لاعتداء أثناء الحملة الانتخابية بحسب ما أعلن مسؤولون فرنسيون.

وبينت وسائل إعلام فرنسية أن المتحدثة باسم الحكومة، بريسكا تيفينو، لم تصب بأذى وستواصل حملتها، إلا أنه تم نقل نائبها والناشط الحزبي إلى المستشفى. 

وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن تيفينو، المرشحة عن التحالف الوسطي، الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، ونائبها وناشطًا حزبيًا، كانوا يضعون ملصقات انتخابية قرب باريس، مساء الأربعاء، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 7 يوليو عندما هاجمهم بعض الأشخاص.

وبدوره فتح مكتب المدعي العام تحقيقاً في اعتداء بالسلاح على موظف عمومي، لكنه لم يقدم أي إشارة للدافع وراء الهجوم، وفق أسوشيتد برس.

وقال ممثلو الادعاء إن 4 أشخاص، من بينهم 3 قصر، رهن الاحتجاز.

فرنسا

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