قالت شركة "مايكروسوفت"، إن إيران تكثّف جهودها للتأثير على الانتخابات الأمريكية هذا الخريف، عبر منصات من بينها "نيو ثينكر"، بعد تحذيرات من مسؤولين أمريكيين بشأن خطر التدخل الأجنبي، وفق وكالة "فرانس برس".

وبحسب تقرير صادر عن الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، فإنه من بين المواقع التي بنتها إيران، وتدّعي أنها منصات إخبارية، موقع "نيو ثينكر" الذي يملك مواقف تميل إلى اليسار، وتهين الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل متكرر، وموقع آخر يستهدف الجمهور المحافظ يسمى "Savannah Time"، ويركّز على السياسة الجمهورية وقضايا المثليين جنسيا.

وبحسب التقرير الصادر عن مركز تحليل التهديدات التابع لشركة "مايكروسوفت"، يبدو أن هذه المواقع تسرق بعض محتواها من منشورات أمريكية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقال كلينت واتس، المدير العام لمركز تحليل التهديدات التابع لشركة "مايكروسوفت"، إن المجموعات المرتبطة بالحكومة الإيرانية "وضعت الأساس لحملات التأثير على الموضوعات الرائجة المتعلقة بالانتخابات، وبدأت بتنشيط هذه الحملات، في محاولة واضحة لإثارة الجدل أو التأثير في الناخبين، وخصوصا في الولايات المتأرجحة".

وأضاف "لقد أطلقوا عمليات تقيّمها مايكروسوفت بأنها مصمّمة للحصول على معلومات استخباراتية عن الحملات السياسية ومساعدتها في التأثير في الانتخابات في المستقبل".

ومنذ مارس/آذار، تقوم مجموعة منفصلة مرتبطة بإيران بانتحال صفة ناشطين اجتماعيين وسياسيين عبر الإنترنت، وتجهّز نفسها لأنشطة متطرفة، بما في ذلك الترهيب أو التحريض على العنف ضد الشخصيات السياسية، كما ذكر التقرير.

وأوضح التقرير أن الهدف النهائي للمجموعة يبدو أنه التحريض على الفوضى، وزرع الشك في نزاهة الانتخابات.

وتابع أن مجموعة إيرانية أخرى مرتبطة بالحرس الثوري اخترقت حساب البريد الإلكتروني لمستشار سابق لحملة رئاسية، لافتا إلى أن هذا الحساب استُخدم لإرسال بريد إلكتروني احتيالي إلى مسؤول كبير مشارك في الحملة في محاولة لاعتراض رسائل أخرى.

وحذّر المسؤولون الأمريكيون من جهود القوى الأجنبية، بما في ذلك روسيا وإيران، للتدخل في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذّرت مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، من أن إيران أصبحت "عدوانية بشكل متزايد" في جهودها للتأثير، سعيا إلى إثارة الفتنة وتقويض المؤسسات الديمقراطية كما فعلت في دورات انتخابية سابقة.

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وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت الشهر الماضي تعطيل حملة روسيّة للتضليل، تتضمن "مزرعة روبوتات" تعمل بالذكاء الاصطناعي تستخدم لإنشاء ملفات تعريف وهمية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وبحسب الوزارة، فإن الحملة التي كانت تهدف إلى بث "الخلاف" في الولايات المتحدة ودول أخرى، طُوِّرَت من قبل محرر كبير في "آر تي"، وهي مؤسسة إعلامية روسية مملوكة للدولة، بتمويل من الكرملين، وبمساعدة ضابط في جهاز الأمن الاتحادي الروسي.