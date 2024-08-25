ستارمر للبريطانيين : حياتكم "ستزداد سوءا" | إرم نيوز

حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مواطنيه من أن حياتهم "ستزداد سوءا قبل أن تبدأ الأمور بالتحسن"، بحسب "فرانس برس".

وفاز ستارمر، زعيم حزب العمال، في انتخابات 4 تموز/يوليو بهامش واسع.

وقال ستارمر في كلمته: "ورثنا فجوة سوداء (عن حكومة المحافظين) في الاقتصاد والمجتمع على السواء. لذلك نحتاج إلى التصرف والقيام بالأمور بشكل مختلف".

وأضاف: "هذا يعني أن نكون صادقين مع الناس بشأن الخيارات التي نواجهها والصعوبات التي سنمر بها. صراحة، الأمور ستزداد سوءا قبل أن تتحسن".

وسبق لوزيرة المال راشيل ريفيس أن حذّرت من أنه سيتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ "قرارات صعبة" لناحية خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، في أول ميزانية لها من المقرر أن تقدمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ فوز حزب العمال، اتهمت الوزيرة مرارا المحافظين بزعامة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بترك فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (حوالي 26 مليار يورو) في ميزانية هذا العام.

ويزعم خصومها أنها لا بد من أنها كانت على علم بالحالة المالية للبلاد منذ شهور، وأنها ببساطة تهيئ الناس لإعلانات لا تحظى بشعبية.

ويعتقد محللون أن الناخبين قد يملّون قريبا من سماع حزب العمال ينتقد باستمرار إرث المحافظين بدلا من اتخاذ إجراءات.