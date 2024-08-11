قال قائد عسكري كبير في إيران، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستتلقى رداً عسكرياً قاسياً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

جاء ذلك بحسب ما صرح العميد علي شادماني، المساعد التنسيقي لمقر "خاتم الأنبياء للدفاع الجوي" في إيران، بعد وصوله إلى موسكو على رأس وفد عسكري لزيارة المعرض الفني العسكري الدولي المعروف أرمي-2024".

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا" عن شادماني قوله: انتقام إيران القاسي من النظام الصهيوني في طريقه ردا على اغتيال ضيف الجمهورية الإسلامية إسماعيل هنية.

وأضاف: "أبعاد هذا الإجراء القاسي قيد التحقيق، وسيتم تنفيذه بالتأكيد".

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وتابع: "النظام الإسرائيلي القاسي الذي يمثل عصابة إجرامية قاتلة تجاوز مراراً وتكراراً الخط الأحمر، وانتهك الأخلاق، وانتهك حقوق الإنسان مرات عديدة".

وأردف: "في اغتيال ضيفنا العزيز (إسماعيل هنية) ارتكب النظام الصهيوني جريمة أسوأ من المرات السابقة، حيث قرر قائدنا (خامنئي) طريقة معاقبة هذا النظام القاسي بـ "الانتقام الشديد".

وختم تصريحه: "ستقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالانتقام الشديد من النظام الصهيوني؛ بسبب هذا العمل الإرهابي، وأبعاد هذا العمل قيد التحقيق حاليًا، وسيتم تنفيذه بالتأكيد".

بدوره، قال المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران، العميد علي محمد نائيني، إن اغتيال هنية في طهران انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، والكيان الصهيوني سيتلقى الرد على حماقته في الوقت المحدد.

وأضاف العميد نائيني أن "الرعب يسيطر على كل مستوطنات العدو خوفاً من الرد الإيراني".

وأشار إلى أن "العدو يظن أنّ الاغتيالات تعوض عن خسائره في الساحة، ولكن الكيان الصهيوني اتجه أكثر نحو الانهيار بعد اغتيال هنية".