ما حجم المشاهدات التي حظيت بها مناظرة ترامب وهاريس؟

اجتذبت المناظرة الرئاسية الأمريكية بين نائبة الرئيس المرشحة عن الحزب الديمقراطي كاملا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب 57.5 مليون مشاهد عبر 7 شبكات تلفزيونية، وفقاً لبيانات "نيلسن" الأولية، يوم الأربعاء.

وكانت المناظرة، التي أُجريت، مساء الثلاثاء، هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المرشحان لانتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني وجهاً لوجه.

وتتجاوز هذه الأرقام أعداد المشاهدين الذين تابعوا مناظرة ترامب مع الرئيس جو بايدن في يونيو/ حزيران. وكان العدد في يونيو/ حزيران حوالي 51 مليون شخص.

ولا تحتسب البيانات كل المشاهدات عبر الإنترنت، والتي نمت شعبيتها مع تراجع جمهور التلفزيون التقليدي. ولا تعكس أيضاً المشاهدين الذين شاهدوا المناظرة في الحانات والمطاعم.

وستتوفر بيانات المشاهدات النهائية التي تشمل هؤلاء المشاهدين، في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وسجل الرقم القياسي لمشاهدة مناظرة رئاسية في عام 2016، عندما شاهد 84 مليون شخص مناظرة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون مع ترامب.