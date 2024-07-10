"مرحبا بك في المشهد يا بارون".. أول ظهور لنجل ترامب الأصغر (فيديو)

شهد تجمع فلوريدا الانتخابي للمرشح دولاند ترامب أول ظهور لنجله الأصغر بارون ترامب، الذي وقف محييا الآلاف من منصاري والده.

وظهر بارون ترامب للمرة الأولى في تجمع انتخابي ليلة الثلاثاء، حيث حشد والده دونالد ترامب آلاف المؤيدين في ناديه للغولف بفلوريدا. بحسب "ديلي ميل".

وقال الرئيس الأمريكي السابق إنه أول ظهور لبارون على الإطلاق خلال حدث مهم.

ولفت ترامب إلى أن نجله الصغير بات مشهورا جدا، حتى أكثر من نجليه الآخرين دونالد جونيور وإيريك.

وأضاف ترامب البالغ من العمر 78 عاما: "مرحبا بك في المشهد يا بارون"، مشيرا إلى أن ابنه الأصغر "كان يعيش حياة لطيفة وسهلة والآن تغيرت قليلا"؛ ما أكسبه هتافات صاخبة.

وقاد ترامب التجمع بتحد جديد للرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، الذي تعرضت حملته لإعادة انتخابه للخطر بسبب أدائه الضعيف في المناظرة أواخر الشهر الماضي.

وقال ترامب في البداية إنه يريد مناظرة بايدن مرة أخرى "الأسبوع المقبل"، والتي ستتزامن مع المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. ومن المقرر أن يخوض بايدن مناظرة ثانية مع ترامب بالفعل، ولكن في العاشر من سبتمبر.

وأوضح ترامب أيضا أنه يريد أن يلعب مع بايدن في لعبة الغولف، وراهن بمبلغ مليون دولار على الصفقة: "أتحدى كروكيد جو رسميا في مباراة غولف مكونة من 18 حفرة هنا. على ملعب بلو مونستر في دورالز، الذي يعد أحد أعظم ملاعب الغولف في العالم. سيكون من بين الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة في التاريخ".

وأضاف: "سأعطي جو بايدن 10 ضربات، هذا كثير. هذا يعني 20 ضربة في حال عدم لعب الغولف. إذا فاز فسوف أمنح المؤسسة الخيرية التي يختارها، أي مؤسسة خيرية يريدها، 10 ملايين دولار. وأنا أراهن أنه لن يقبل هذا العرض".

وسارعت حملة بايدن إلى الرد، ووصفت ترامب بأنه "مختل". وقال المتحدث باسم الحملة الانتخابية جيمس سينجر: "جو بايدن ليس لديه وقت لتصرفات دونالد ترامب الغريبة، فهو مشغول بقيادة أمريكا والدفاع عن العالم الحر".