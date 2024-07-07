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معارك عنيفة واختراق جديد.. روسيا تتقدم في خاركيف ودونيتسك

معارك عنيفة واختراق جديد.. روسيا تتقدم في خاركيف ودونيتسك
قوات روسية المصدر: رويترز
علي عبدالله
علي عبدالله
07 يوليو 2024، 11:01 ص

أفاد مصدر عسكري مطلع بأن القوات الروسية حققت اختراقا جديدا في مقاطعة خاركيف، حيث "اقتحمت القوات بلدة ساندي"، في حين تدور معارك في بلدة بيشاني المجاورة.

كما أشار المصدر إلى أن "القوات الروسية ما زالت تتقدم في دونيتسك ووصلت إلى نهر فولشيا، وفي الوقت نفسه، دخلت القوات المسلحة الروسية وسط قرية إيفجينوفكا، وتدور معارك عنيفة هناك".

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لضربة وجهتها القوات بصواريخ “إسكندر”، دمرت خلالها منصتي إطلاق صواريخ دفاع جوي "باتريوت"، ورادارًا للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا.

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وذكرت الوزارة في بيانها "أن طاقم منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" وجّه ضربة لموقع بطارية صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي “باتريوت” التابع للقوات الأوكرانية في بلدة يوجنوي في مقاطعة أوديسا".

كما نقلت وكالة"سبوتنيك" عن مصدر عسكري أن أربعة جنود أوكرانيين سلموا أنفسهم للقوات المسلحة الروسية في خيرسون، بعدما عبروا نهر "دنيبر" باستخدام مركب مصنوع من زجاجات بلاستيكية فارغة.

روسيا

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