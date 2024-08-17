قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن جيش بلاده عزز مواقعه، وواصل تقدمه في كورسك الروسية بعد ما يقرب من أسبوعين من توغله في المنطقة.

وأضاف زيلينسكي، أن رئيس هيئة الأركان أولكسندر سيرسكي أبلغه بأن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها، وأسرت أيضًا مزيدًا من العسكريين الروس، وفق "رويترز".

وأوضح زيلينسكي في بيان عبر تيليغرام "شكرًا للجنود والقادة جميعهم الذين يأسرون العسكريين الروس، ما يجعل إطلاق سراح جنودنا ومدنيينا المحتجزين لدى روسيا أيسر".

وقال الجيش الأوكراني في تقريره اليومي إن قواته أحرزت تقدمًا ناجحًا في كورسك، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق توغله لمسافة 35 كيلومترًا.

وتقول أوكرانيا إنها سيطرت على ما يزيد على 80 تجمعًا سكنيًّا على مساحة تزيد على 1150 كيلومترًا مربعًا في كورسك منذ السادس من أغسطس/ آب في أكبر غزو لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، اليوم السبت، أنها "صدت" الجيش الأوكراني بالقرب من 3 بلدات في منطقة كورسك، التي تشهد منذ 6 أغسطس/ آب هجومًا بريًّا غير مسبوق عبر الحدود تشنه القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجنود الروس صدوا هجمات أوكرانية "في اتجاه مناطق كورينفو، وروسكوي، وتشيركاسكوي بوريتشنوي"، وفق"فرانس برس".