قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، اليوم الجمعة، إن طهران ستنفذ أمر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بإنزال "عقاب قاسٍ" بإسرائيل؛ بسبب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية قول فدوي: "أوامر الزعيم الأعلى التي تخص على إنزال عقاب قاسٍ بإسرائيل ثأرًا لدم الشهيد إسماعيل هنية واضحة وصريحة... وستُنفذ بأفضل صورة ممكنة".

في السياق ذاته، أشار مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي في مجلس الأمن القومي، سعيد جليلي، خلال مراسم تأبين "قادة جبهة المقاومة" في محافظة قم وسط إيران، إلى أن الشعب يطالب بضرورة القيام برد صارم على إسرائيل، إثر اغتيال هنية في طهران.

وارتفع منسوب التوتر في المنطقة مؤخراً بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في ميليشيا حزب الله فؤاد شكر قرب بيروت، خلال الأسبوع الماضي. وتوعدت طهران وأذرعها برد "حتمي" على مقتلهما.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي وهو القائد العام للقوات المسلحة في إيران قد تعهد بالثأر لدماء إسماعيل هنية على خلفية اغتياله في مقر إقامته شمال طهران فجر الأربعاء الماضي.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة الفايننشال تايمز، إن منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلية غير قادرة على صد الصواريخ الايرانية ولابد من صدها من قبل المنظومات الصاروخية التابعة للتحالف الأمريكي البريطاني الفرنسي.

وفي ظل التوتر بين طهران وتل أبيب، أعلن الحرس الثوري الايراني في وقت سابق عن ضم مجموعة كبيرة من صواريخ كروز "شديدة الانفجار لايمكن تتبعها" إلى قواته البحرية، بحسب ما ذكر القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي.