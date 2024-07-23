تعرضت سفينة روسية ترسو في ميناء جنوب روسيا مقابل شبه جزيرة القرم، اليوم الثلاثاء، لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة.

وأدى الهجوم الأوكراني إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 5 آخرين بجروح، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن السلطات المحلية.

ويقع الميناء في مضيق "كيرش" على بعد 12 كيلومتراً من جسر يحمل ذات الاسم، يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014.

وكتب فينيامين كوندراتييف حاكم منطقة "كراسنودار" الروسية عبر تلغرام: "هاجمت مسيّرات عبّارة في ميناء كافكاز... للأسف، ثمة جرحى وقتلى من أفراد الطاقم وموظفي المرفأ".

من جهتها، ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن الهجوم أدى إلى سقوط قتيل و5 جرحى بحسب السلطات المحلية.

وتستهدف كييف المنطقة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

ودمّرت أوكرانيا، أو ألحقت أضراراً بعدّة سفن حربية روسية في البحر الأسود، لكن نادراً ما تنجح هجمات تستهدف مناطق شرقية مثل "كيرش" التي تحظى بحماية كبيرة من الدفاعات الروسية.

وتشكل شبه جزيرة القرم مركزاً عسكرياً رئيسياً وطريق إمدادات أساسياً للجيش الروسي.