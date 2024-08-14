قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 117 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ تكتيكية أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على عدة مناطق من بينها كورسك، وفق رويترز.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تيليجرام أن الصواريخ و37 طائرة مسيرة دُمرت فوق كورسك، كما تم تدمير 37 مسيرة فوق منطقة فورونيج.

ولم تذكر الوزارة العدد الإجمالي للأسلحة الجوية التي أطلقتها أوكرانيا صوبها.

ومن جهته، قال ألكسندر جوسيف حاكم منطقة فورونيج الروسية اليوم الأربعاء إن أوكرانيا أطلقت أكثر من 35 طائرة مسيرة على المنطقة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات جنوبي موسكو خلال الليل.

وأضاف جوسيف عبر تطبيق تيليجرام "لم تقع إصابات".