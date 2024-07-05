سوناك يقدم "اعتذارا نادرا" للبريطانيين

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني السابق، ريشي سوناك، للشعب غداة تقديم استقالته للملك تشارلز الثالث إثر خسارته للانتخابات التشريعية، فيما قدم استقالته أيضا من زعامة حزب المحافظين.



وقال سوناك في كلمة له الجمعة: "لقد وصلني غضبكم وخيبة أملكم"، مضيفا: "الشعب البريطاني أصدر حكما واضحا (...) وأنا أتحمّل مسؤولية" هذه الهزيمة.



وتابع: "لقد بذلت قصارى جهدي في هذه الوظيفة".



وكان الملك تشارلز الثالث كلف رسميا الجمعة كير ستارمر تشكيل الحكومة في المملكة المتحدة.



ووفق العرف المتّبع، نشر قصر باكينغهام صورة للملك مستقبلا الرئيس الجديد للحكومة.



وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر "إعادة بناء" البلاد و"توحيدها" بعد تحقيق حزب العمال الذي يتزعّمه فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية.



وهذه المرة الأولى منذ العام 2010 التي يحكم فيها العمّال (يسار الوسط) البلاد، في تطوّر يطوي صفحة حكم المحافظين الذي استمر 14 عاما، وشهد في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات من بريكست إلى كوفيد والتضخم والتغيير المتكرر لرؤساء الحكومة.



وغادر قصر باكينغهام متوجّها إلى مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت حيث قال بحسب "فرانس برس": "سنعيد بناء" المملكة المتحدة. ومن المتوقّع أن يتم الإعلان عن أبرز وجوه الحكومة لاحقا الجمعة.