انسحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من جلسة لمجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي، بعد خلافات مع رئيس الشاباك رونين بار، على خلفية انتقاد المسؤول الأمني التحريض الذي يمارسه بن غفير، وتداعياته على الاستقرار في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "اجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني مساء الخميس، وكان من المفترض أن يناقش عددًا من القضايا، قبل أن يقاطع بن غفير الاجتماع وينسحب منه؛ احتجاجًا على رسالة من رئيس الشاباك".

أخبار ذات علاقة تنذر بـ"اشتعال الساحة".. قلق من ارتفاع أنماط العنف لدى مستوطني الضفة

وانتقد رئيس الشاباك في رسالته التحريض الذي ينتهجه بن غفير، وانتهاك الوضع الراهن في المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات، معتبرًا أن "هذه الإجراءات تعرّض أمن إسرائيل للخطر".

ودعا رئيس الشاباك في رسالته إلى جهد مشترك بين الوزارات للقضاء على ظاهرة سلوكيات مجموعات "شباب التلال" الإسرائيلية المتطرفة، مضيفًا: "هذه الظاهرة تشكل خطرًا كبيرًا جدًا على أمن المنطقة"، محذرًا من "الهجمات الانتقامية".

وردًا على ذلك، قال بن غفير إن "رئيس الشاباك مسؤول عن فشل هجوم حماس في 7 أكتوبر"، وطالب بإقالته، في حين دافع عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبقية الوزراء، ما دفع بن غفير للانسحاب من الجلسة.