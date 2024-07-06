إيران.. 5 مناطق تسجل أقل مشاركة في الانتخابات الرئاسية

سجلت محافظات سيستان، وبلوشستان، وخوزستان وكردستان، وغلستان، أدنى نسب مشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فيما كانت نسبة المشاركة في مدينة طهران 23% فقط.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن المشاركة في محافظات خراسان الجنوبية ويزد وقم كانت الأعلى؛ إذ سجلت 70%.

ومن الصعب التحقق من نسب مشاركة الناخبين وكذلك الإحصائيات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية بسبب غياب مشاركة مراقبين دوليين مستقلين في الانتخابات والرقابة على الصحافة في إيران.

وشكك معارضو النظام الإيراني في ادعاء زيادة المشاركة من خلال نشر صور لبعض مراكز الاقتراع، ويقولون إن نسبة مشاركة الناخبين الفعلية أقل مما أعلنه مسؤولو الانتخابات في البلاد.

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وأعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران، نتائج فرز الانتخابات الرئاسية في الساعة 6:45 صباح السبت.

وبحسب مقر الانتخابات، بلغ إجمالي عدد الأصوات 30,530,157، وحصل المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان على 16,384,403منها، والمرشح المتشدد سعيد جليلي على 13,538,179، فيما كانت نسبة مشاركة الناخبين 49.8%.

وأقيمت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة يوم الجمعة الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتم تمديد الموعد النهائي للتصويت ثلاث مرات ليصبح المجموع 6 ساعات، حتى الساعة 24:00.