واشنطن بوست: "وهم الانتصار" على اليمين المتطرف قد يكون باهظ الثمن

حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ممثلي اليسار والوسط في فرنسا، مما وصفته بـ "وهم الانتصار" على اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة.

وقالت إن الانتخابات الأخيرة في فرنسا اتسمت بشعور من الارتياح والنشوة بين ناخبي الوسط واليسار، إلا أن هذا "الانتصار" قد يكون قصير الأجل، وربما باهظ الثمن.

وذكرت الصحيفة أن هناك "ديناميكيات معقدة" تكمن وراء هذا الوضع، مشيرة إلى اتجاهات "مثيرة للقلق" ومكاسب كبيرة للتجمع الوطني (ممثل اليمين المتطرف في فرنسا) تدل على استمرار تزايد نفوذه.

وكانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، توقعت فوزًا مدويًّا لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان.

ومع ذلك، فإن الأداء الفعلي للحزب، رغم أنه لا يزال كبيرًا، لم يرقَ إلى مستوى هذه التوقعات.

وقد زاد وجود الحزب، الذي كان لديه ثمانية مقاعد فقط في الجمعية الوطنية (البرلمان) المؤلفة من 577 مقعدا في عام 2017، إلى 89 مقعدا قبل عامين، وحصل على 143 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا يمثل زيادة كبيرة بنسبة 60٪ في المقاعد التشريعية خلال عامين فقط، وهو "ارتفاع هائل" حققه الحزب.

وعلى الرغم من حصوله على المركز الثالث خلف الائتلاف اليساري وكتلة الرئيس إيمانويل ماكرون، فإن الزخم الذي يتمتع به حزب التجمع الوطني "لا يمكن إنكاره".

وبعيداً عن الأرقام، فإن حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان، لديهما أسباب للتفاؤل ترجع جذورها إلى ثلاث مزايا استراتيجية، بحسب الصحيفة، تتمثل في: تأثير ميلوني، وتأثير بولوريه، وتأثير ماكرون.

ويشير تأثير ميلوني إلى الاستراتيجية التي استخدمتها "جيورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية.

ويتمتع حزبها "إخوان إيطاليا"، مثله مثل حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان، بعلاقات تاريخية مع المتعاطفين مع الفاشية من الحرب العالمية الثانية.

وكان يُنظر إلى الحزب منذ فترة طويلة على أنه مخالف للقيم الديمقراطية الأوروبية...حرص حزب "ميلوني" على عدم الانضمام قط إلى أي ائتلاف حكومي قبل انتخابات 2022.

وقد أدى ذلك إلى تحصينه من اللوم عن الضيق الاقتصادي المزمن والسخط المرتبط بسلسلة من الحكومات اليسارية واليمينية.

بالمثل، تستفيد لوبان من المشهد السياسي الحالي في فرنسا، إذ لا يتمتع أي حزب بأغلبية تشريعية مطلقة، ما يعني أن البلاد مقبلة على طريق مسدود، وعدم استقرار سياسي، وربما خلل وظيفي صريح خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولاية ماكرون الثانية والأخيرة في منصبه.

بينما تواجه فرنسا هذه التحديات، يظل حزب لوبان بمنأى عن إخفاقات حكومات اليمين واليسار، مما يجعلها بديلاً محتملاً للناخبين المحبطين.

ويشير "تأثير بولوريه" إلى تأثير الملياردير فنسنت بولوريه، الذي لعبت إمبراطوريته الإعلامية دورًا فعالًا في الترويج للأصوات المتطرفة والمساعدة في إعادة تسمية حزب التجمع الوطني باعتباره حزبًا رئيسيًّا، ما أعطى لوبان ميزة إعلامية كبيرة في تشكيل الرأي العام.

كما سهلت سيطرة بولوريه على جزء كبير من وسائل الإعلام الفرنسية، بما في ذلك القنوات الإخبارية التلفزيونية والإذاعية والصحف والمجلات الشعبية، انتشار حزب التجمع الوطني.

وأخيرا، يأتي "تأثير ماكرون"، نسبة للرئيس إيمانويل ماكرون نفسه، الذي تكبدت كتلته خسارة كبيرة، إذ خسرت ثلث مقاعدها التشريعية.

وقد أصبح ماكرون، الذي يُنظر إليه على أنه "متسلط ومغرور"، بحسب الصحيفة، هدفًا لـ"الازدراء" عبر الطيف السياسي.

مع ذلك، قالت الصحيفة، إن الائتلاف اليساري، الذي نسق مع حلفاء ماكرون للحد من مكاسب حزب التجمع الوطني، يفتقر الآن إلى الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده.

وأضافت: "إذا كان ينبغي لفرنسا أن تتجنب الشلل السياسي، فقد يكون التحالف بين اليسار وكتلة ماكرون ضروريًّا، على الرغم من الاختلافات الإيديولوجية بينهما.

ومن شأن مثل هذا التحالف أن يترك حزب التجمع الوطني كقوة معارضة أساسية، وهو موقف مناسب نظرًا لـ"الاستياء الواسع النطاق" في فرنسا.

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وأكدت الصحيفة أن مارين لوبان لا تزال منافسة قوية في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وقالت، إنه في حين قد يحتفل خصومها بمحدودية مكاسبها الآن، فإنهم يتجاهلون "التحولات الجذرية" في السياسة الفرنسية التي لا تزال تؤيد صعودها.

وعلى الرغم من "الانتصار" الواضح للوسط واليسار في الحد من مكاسب حزب التجمع الوطني، رأت الصحيفة أن الاتجاهات الطويلة المدى والمزايا الاستراتيجية تصب في صالح لوبان وحزبها الذي يسيطر الآن على جزء أكبر من البرلمان الفرنسي.

وأشارت إلى أن السخط العميق بين الناخبين الفرنسيين، ربما يدفعها هي وحزب التجمع الوطني إلى مزيد من النجاحات في المستقبل.