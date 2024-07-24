يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته التي بدأها إلى واشنطن، حصارين، من محتجين على حربه التي يشنها على غزة، ومن طيف واسع من الحزب الديمقراطي المندد بسياساته.

وحاصر عدد من المتظاهرين الرافضين "لحرب غزة" مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في واشنطن، مطالبين باعتقاله ومحاكمته، واصفينه "بمجرم حرب".

ونشر نشطاء على منصة "إكس" الثلاثاء، صورًا للتظاهرة، والتي احتشد فيها عدد من المحتجين رافعين أعلام فلسطين، بينما تمنعهم الشرطة من الاقتراب أكثر من مقر إقامة نتنياهو، الذي وصل العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الاثنين، تلبية لدعوة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لإلقاء كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه.



وفي المقاطع التي تناقلها ناشطون، ظهرت على جدران فندق "ووترغيت" الذي يقيم فيه نتنياهو، عبارة "نتنياهو مجرم حرب، اعتقلوه"، باللغة الإنجليزية، بينما رفع آخرون لافتات تطالب بوقف الحرب المستمرة ضد قطاع غزة.

زيارة نيتناهو أحدثت فوضى لا تنحصر أمام مقر إقامته فقط، بل ندد عدد من "الديمقراطيين" بسلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحرب ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 39 ألف شخص، وأعلنوا مقاطعة خطابه أمام الكونغرس.

وحذّر رئيس مجلس النواب الجمهوري "مايك جونسون" من أنه لن يتسامح مع أي تظاهرات معارضة خلال الخطاب.

وفي مؤشر إلى التوتر الشديد السائد في العاصمة الأمريكية عشية هذه الزيارة المثيرة للجدل، أوقِف، الثلاثاء، في حرم الكابيتول نحو 200 متظاهر من "اليهود" المناهضين للحرب في غزة.