قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن اختيار منافسته كامالا هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز مرشحا لمنصب نائب الرئيس، هو "اختيار صادم" معبرا عن سعادته الشديدة لذلك.

وأضاف ترامب، في أول تعليق له على اختيار والز، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "أول رد فعل لي أنني لا أستطيع أن أصدق الأمر.. لم أعتقد أبدا أن هذا (تيم والز) سيكون الشخص الذي سيتم اختياره".

وتابع بالقول: "إنه رجل ليبرالي للغاية، وهو اختيار صادم.. أشعر بسعادة، لا يمكن أن أكون أكثر سعادة".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أكدت أن اختيار والز مرشحا ديمقراطيا لموقع نائب الرئيس لقي ارتياحا لدى حملة ترامب، مشيرة إلى أن الجمهوريين كانوا يخشون من اختيار حاكم بنسلفانيا الشهير، جوش شابيرو، وهو ما كان سيمنح هاريس ميزة في ولاية حاسمة.